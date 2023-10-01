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Владимир Соловьев пообещал отправить Гарика Харламова на Украину

Владимир Соловьев пообещал отправить Гарика Харламова на Украину

Телеведущий Владимир Соловьев посвятил новый выпуск своей авторской программы, которая выходит в Сети, шоумену Гарику Харламову, который недавно оказался в центре внимания благодаря своей ироничной песне.

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