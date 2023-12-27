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Курс рубля увидел знак «скорость 90»

Курс рубля увидел знак «скорость 90»

В минувшую среду в одни из последних торгов уходящего года российской валюте удалось немного укрепиться по отношению к американской — по данным Мосбиржи, курс составил 91,27 рубля за доллар (это на 39 копеек ниже, чем при закрытии предыдущей сессии).

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