Курс рубля увидел знак «скорость 90»

В минувшую среду в одни из последних торгов уходящего года российской валюте удалось немного укрепиться по отношению к американской — по данным Мосбиржи, курс составил 91,27 рубля за доллар (это на 39 копеек ниже, чем при закрытии предыдущей сессии).