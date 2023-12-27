Курс рубля увидел знак «скорость 90»

В минувшую среду в одни из последних торгов уходящего года российской валюте удалось немного укрепиться по отношению к американской — по данным Мосбиржи, курс составил 91,27 рубля за доллар (это на 39 копеек ниже, чем при закрытии предыдущей сессии).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии