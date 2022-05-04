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В Челябинске срубят больше двух с половиной тысяч деревьев

В Челябинске срубят больше двух с половиной тысяч деревьев

В Челябинске начинаются масштабные рубки деревьев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало сезона дорожных работ в столице Южного Урала ознаменуется масштабным валом деревьев: в мэрии согласовали рубку более 2,5 тысяч зеленых насаждений.

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