Курс валют НБМ на 2 апреля

Молдавский лей немного ослабел по отношению к доллару, но несколько укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте полбана, но отыграл у единой европейской валюты еще 0,12 бана, передает Noi.
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