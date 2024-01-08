Делаем солянку из остатков праздничного застолья

Новый год, Рождество и затяжные каникулы позади, но у многих еще остались недоеденные блюда. К примеру, это могут быть тарелки с мясной нарезкой, колбаса, копчености, мясо, шпик и прочее, сообщает Pensnews.
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