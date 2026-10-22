© Murad Sezer/ReutersГенеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов пожелал игроку «Галатасарая» Алексею Батракову продолжать забивать мячи таким соперникам, как каталонская «Барселона», передает «Чемпионат».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В медучреждениях ...
- Генерал-майор Лип...
- ЮШ Осужденный на 10 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым