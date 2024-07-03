Агент Угальде сомневается, что игрок доработает контракт со «Спартаком» до конца

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, высказался о будущем своего клиента. «Либо у него всё будет хорошо и он уйдёт, либо у него всё будет не так хорошо и русские с теми деньгами, которые у них есть, скажут: «Мы заплатим ему за то, чтобы он ушёл».
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