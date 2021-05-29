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Во Вьетнаме обнаружен гибрид индийского и британского вариантов COVID-19

Во Вьетнаме обнаружен гибрид индийского и британского вариантов COVID-19

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил в субботу, что в стране обнаружен новый вариант коронавируса, смесь индийского и британского вариантов COVID-19, который быстро распространяется по воздуху, сообщает онлайн-газета VnExpress.

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