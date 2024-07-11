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Почему иллюминаторы в самолетах и на кораблях всегда округлые

Почему иллюминаторы в самолетах и на кораблях всегда округлые

А вы знали, что до 1950-х годов окна в самолетах были квадратными? Но… что же вдруг случилось потом? Сейчас расскажем.

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