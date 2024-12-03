Орловцы просят власть убрать «наливайку» из кинотеатра «Современник»

Орловцы снова попытались обратить внимание власти на состояние кинотеатра «Современник». Некогда прекрасное здание обросло различными рекламными вывесками, торговыми точками, рядами с искусственными и живыми цветами, лавкой с мёдом и т.
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