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Орловцы просят власть убрать «наливайку» из кинотеатра «Современник»

Орловцы просят власть убрать «наливайку» из кинотеатра «Современник»

Орловцы снова попытались обратить внимание власти на состояние кинотеатра «Современник». Некогда прекрасное здание обросло различными рекламными вывесками, торговыми точками, рядами с искусственными и живыми цветами, лавкой с мёдом и т.

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