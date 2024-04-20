Байден: США смогли произвести первые 90 килограммов обогащенного урана

Global Look Press/Michael Reynolds / Pool via CNP Соединенные Штаты произвели первые 90 килограммов обогащенного урана и до конца года рассчитывают увеличить этот объем до тонны, заявил президент США Джо Байден 19 апреля, выступая с предвыборной агитационной речью в Вашингтоне.