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Байден: США смогли произвести первые 90 килограммов обогащенного урана

Байден: США смогли произвести первые 90 килограммов обогащенного урана

Global Look Press/Michael Reynolds / Pool via CNP Соединенные Штаты произвели первые 90 килограммов обогащенного урана и до конца года рассчитывают увеличить этот объем до тонны, заявил президент США Джо Байден 19 апреля, выступая с предвыборной агитационной речью в Вашингтоне.

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