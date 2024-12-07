Сенатор Пушков усомнился в выборе Трампа сподвижников на ключевые платы в правительстве

МОСКВА, 8 декабря, ФедералПресс. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что противники Дональда Трампа, предположительно, отказались от планов физической расправы над ним и перешли к тактике подмены ключевых фигур в его администрации.