Духовное управление мусульман России призвало не поддаваться на провокации

Руководство Духовного управления мусульман (ДУМ) России на фоне конфликта в Палестине обратилось с призывом к мусульманам не поддаваться на провокации, направленные преследование людей по национальному и религиозному принципу.
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