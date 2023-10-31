Yonhap: чистая прибыль Samsung Electronics в третьем квартале упала на 37,8%

Чистая прибыль Samsung Electronics за третий квартал 2023 года составила 5,84 трлн вон (примерно $4,3 млрд по курсу на 31 октября 2023 года), что на 37,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года.
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