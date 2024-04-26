Совбез Белоруссии заявил о максимальной концентрации войск у границ страны

Группировка западных войск у границ России и Белоруссии за последние 20 лет стала самой масштабной, заявил 26 апреля на полях международной встречи по безопасности первый заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко.
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