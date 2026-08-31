В Солотче энергетики начали опиловку деревьев

Специалисты поясняют, что данные работы являются необходимой мерой профилактики. Благодаря обрезке деревьев удаётся предотвратить аварии и перебои с электричеством, особенно в осенне-зимний период, когда из-за непогоды велик риск падения веток и деревьев на провода.