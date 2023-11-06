Этери Тутберидзе провела мастер-классы в академии Элизабет Турсынбаевой в Астане

Мастер-классы прошли 31 октября и 5 ноября. «Волшебный момент сближения искусства и мастерства! ✨ Мы все еще находимся под неизгладимым впечатлением от мастер-класса с легендарной Этери Георгиевной Тутберидзе, который прошел в нашем любимом городе Астана! Это был день, наполненный грацией, страстью и бесценными знаниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы
- Игорь Акинфеев: «У меня три высших образования – не знаю, остановлюсь ли на этом. Образование важно для любого человека – вдруг детям надо помочь с уроками, а ты все забыл»
- Пояснения МОК по отстранению России, поражение СКА и бушующий Ротенберг, победы «Динамо» и ЦСКА, «Реал» продлил Родриго, Головин – лучший в «Монако» и другие новости
Свежие комментарии