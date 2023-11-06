Этери Тутберидзе провела мастер-классы в академии Элизабет Турсынбаевой в Астане

Мастер-классы прошли 31 октября и 5 ноября. «Волшебный момент сближения искусства и мастерства! ✨ Мы все еще находимся под неизгладимым впечатлением от мастер-класса с легендарной Этери Георгиевной Тутберидзе, который прошел в нашем любимом городе Астана! Это был день, наполненный грацией, страстью и бесценными знаниями.