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Царьград

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Путин заявил о четырёхкратном снижении безработицы на Дальнем Востоке

Путин заявил о четырёхкратном снижении безработицы на Дальнем Востоке

Во время Восточного экономического форума Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы на Дальнем Востоке снизился в четыре раза и достиг 2,2% в этом году, став рекордно низким для региона по сравнению с пиковым значением более 16% в 1998 году.

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