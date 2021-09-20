Рааб лишился должности главы МИД Великобритании из-за Афганистана

Доминик Рааб лишился поста министра иностранных дел Великобритании, сообщает портал Independent. По данным издания, одной из причин отстранения Рааба с этой должности стал его отпуск во время драматичных событий в столице Афганистана, Кабуле.
Доминик Рааб лишился поста министра иностранных дел Великобритании, сообщает портал Independent. По данным издания, одной из причин отстранения Рааба с этой должности стал его отпуск во время драматичных событий в столице Афганистана, Кабуле.
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