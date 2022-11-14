Daily Moscow

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Совместное заявление по итогам саммита G20 может коснуться несвоевременности войны — FT

Совместное заявление по итогам саммита G20 может коснуться несвоевременности войны — FT

Совместное заявление по итогам саммита G20 может коснуться несвоевременности войны. Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, в совместном заявлении по итогам саммита G20 (пройдет в Индонезии, на Бали, 15-16 ноября.

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