Совместное заявление по итогам саммита G20 может коснуться несвоевременности войны — FT

Совместное заявление по итогам саммита G20 может коснуться несвоевременности войны. Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, в совместном заявлении по итогам саммита G20 (пройдет в Индонезии, на Бали, 15-16 ноября.
Совместное заявление по итогам саммита G20 может коснуться несвоевременности войны. Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, в совместном заявлении по итогам саммита G20 (пройдет в Индонезии, на Бали, 15-16 ноября.
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