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Василий Вакаров: В Украине наступил момент поиска виновных

Василий Вакаров: В Украине наступил момент поиска виновных

Вот это борзость! Правительство Украины обвинило Белый дом в срыве сделки «О войне в Украине». «Я воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше», — такое заявление сделала Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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