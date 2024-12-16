Василий Вакаров: В Украине наступил момент поиска виновных

Вот это борзость! Правительство Украины обвинило Белый дом в срыве сделки «О войне в Украине». «Я воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше», — такое заявление сделала Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.