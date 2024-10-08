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В Белоруссии 45 человек попали под следствие из-за заговора с целью захвата власти

В Белоруссии 45 человек попали под следствие из-за заговора с целью захвата власти

Следственный комитет возбудил уголовные дела против людей, находящихся за рубежом.СК Белоруссии возбудил уголовные дела против 45 человек, находящихся за пределами страны.

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