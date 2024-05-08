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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боссы «МЮ» считают отставку тен Хага за 4 игры до конца сезона контрпродуктивным решением, которое создаст панику. Он, вероятно, доработает до финала Кубка

В понедельник команда разгромно проиграла «Кристал Пэлас» (0:4) и довела число поражений за сезон до 13 – это клубный антирекорд в АПЛ.

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