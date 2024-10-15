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Поездка Белоусова в Китай на особую встречу: Военкор раскрыл главную причину сотрудничества Москвы и Пекина

Поездка Белоусова в Китай на особую встречу: Военкор раскрыл главную причину сотрудничества Москвы и Пекина

После того, как министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в понедельник в Китай на особую встречу с главой МО КНР, многие принялись гадать о её итогах и во что может трансформироваться сотрудничество между нашими странами.

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Влад Владимиров
Тот кто в угоду своих тупых амбиций пытается подергать &quot;спящего тира&quot; за усы, рискует очень многим. Вплоть и своей никчемной жизнью... Найдя в  лесу улей с дикими осами, только даун полезет туда за &quot;медом&quot;...
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