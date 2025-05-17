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Итальянская яичница-болтунья за 5 минут — завтрак, который влюбляет с первой вилки!

Итальянская яичница-болтунья за 5 минут — завтрак, который влюбляет с первой вилки!

ОЦЕНИТЕ РЕЦЕПТ Быстрый рецепт итальянской яичницы-болтуньи: нежность на сковороде Если вы думаете, что яичница — это банально, просто и скучно, то итальянцы готовы вас разубедить… и накормить! Встречайте — Uova strapazzate, или итальянская яичница-болтунья.

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