Итальянская яичница-болтунья за 5 минут — завтрак, который влюбляет с первой вилки!

ОЦЕНИТЕ РЕЦЕПТ Быстрый рецепт итальянской яичницы-болтуньи: нежность на сковороде Если вы думаете, что яичница — это банально, просто и скучно, то итальянцы готовы вас разубедить… и накормить! Встречайте — Uova strapazzate, или итальянская яичница-болтунья.
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