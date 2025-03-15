Переодетых в бойцов РФ солдат ВСУ задерживают в курском приграничье

Представители силовых структур и военной полиции задерживают в курском приграничье украинских военных, которые, переодевшись в форму российских бойцов, пытаются скрыться в освобожденных населенных пунктах.
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