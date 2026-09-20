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Царьград

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«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Павлом Ткаченко

«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Павлом Ткаченко

Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Павел Ткаченко расторгли контракт. Как уточнили в пресс-службе команды, соглашение прекращено по обоюдному решению сторон.

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