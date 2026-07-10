Педагоги перестали бояться ИИ и перешли к практическим вопросам внедрения

1 июля 2026 года в Москве, в кластере «Образовательный» на Раменском бульваре, прошла конференция «Вместе с ЦИФРИУМ — в будущее образования!».
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