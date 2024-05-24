Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Штаты - мировой бандит!!!С джентльменов сл...
  • Николай
    "...с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя в...В Москве закрыли ...
  • Регина Толстоброва
    Ни  в одной капиталистической стране нет хорошей жизни.Права секс-работн...

В Москве закрыли на 9 лет экс-начальницу миграционного отдела столичного ОМВД

В Москве закрыли на 9 лет экс-начальницу миграционного отдела столичного ОМВД

Кунцевский суд Москвы приговорил бывшую начальницу отдела по вопросам миграции ОМВД по району Кунцево Татьяну Фролову к девяти годам колонии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Отличная новость! Нужно «прошерстить» все миграционные отделы и устроить « массовую посадку «/ будет урок всем ворам « при исполнении должностных обязанностей «.
Ответить
10 час.
Н
Николай
&quot;...с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет...&quot; - д.б. ПОЖИЗНЕННО!!!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх