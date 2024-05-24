Кунцевский суд Москвы приговорил бывшую начальницу отдела по вопросам миграции ОМВД по району Кунцево Татьяну Фролову к девяти годам колонии.
В Москве закрыли на 9 лет экс-начальницу миграционного отдела столичного ОМВД
Комментарии
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ninikooo Митусова
Отличная новость! Нужно «прошерстить» все миграционные отделы и устроить « массовую посадку «/ будет урок всем ворам « при исполнении должностных обязанностей «.
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10 час.
Н
Николай
"...с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет..." - д.б. ПОЖИЗНЕННО!!!
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5 час.
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