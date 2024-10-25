Додик: США уже не так мощны, но их выборы повлияют на Европу

Соединенные Штаты уже не так мощны, как 15 лет назад, но их выборы президента повлияют на Европу. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
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