Бывший москвички, отсудившей у него фен и собаку, требует от нее $350 тысяч

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Бывший парень потребовал от москвички, отсудившей у него фен Dyson и собаку, вернуть ему 350 тысяч долларов, которые они вместе с другом одолжили ей на покупку автомобилей, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии