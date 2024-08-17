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Бывший москвички, отсудившей у него фен и собаку, требует от нее $350 тысяч

Бывший москвички, отсудившей у него фен и собаку, требует от нее $350 тысяч

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Бывший парень потребовал от москвички, отсудившей у него фен Dyson и собаку, вернуть ему 350 тысяч долларов, которые они вместе с другом одолжили ей на покупку автомобилей, пишет РИА Новости.

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Eduard
Врет мужлан!
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