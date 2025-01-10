Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер рассталась с бойфрендом, которого не одобрили родители

Супермодель Кайя Гербер рассталась с актером Остином Батлером после трех лет отношений. фото: Getty ImagesКайя Гербер порвала со своим бойфрендом-актером Остином Батлером («Дюна: Часть вторая», «Байкеры», «Элвис», «Однажды в Голливуде») и начала свой 2025 год с чистого листа.