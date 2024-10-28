Чечня полностью искоренила международный терроризм в регионе — Кадыров

Чеченские народ и власти полностью искоренили международный терроризм в регионе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на международно-культурной встрече в Дубае, итоги которой он описал 28 октября в своем Telegram-канале.
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