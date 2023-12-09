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В миллеровском детском саду №2 прошла акция «Кормушка для птиц»

Дети познакомились с повадками птиц, условиями их жизни, узнали о их пользе на земле и главное о том, что птицам зимой нужна помощь людей.

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