Мурашко не увидел снижения потребления алкоголя в России в этом году

Потребление алкоголя в России в первые месяцы 2024 года не снизилось.Министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме рассказал РИА Новости, что пока ситуация осталась прежней.
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