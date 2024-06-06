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Царьград

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Мурашко не увидел снижения потребления алкоголя в России в этом году

Мурашко не увидел снижения потребления алкоголя в России в этом году

Потребление алкоголя в России в первые месяцы 2024 года не снизилось.Министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме рассказал РИА Новости, что пока ситуация осталась прежней.

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