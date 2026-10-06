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Аналитик Дэвис: у Украины остался последний шанс для мирного соглашения с РФ

Аналитик Дэвис: у Украины остался последний шанс для мирного соглашения с РФ

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова В случае отказа Киева от скорейшего заключения мирного договора с Москвой исход конфликта будет решен на поле боя в пользу российских войск.

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