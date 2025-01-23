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Врач оценил эффективность противовирусных препаратов при гриппе

Врач оценил эффективность противовирусных препаратов при гриппе

Если вовремя начать лечение, достаточно одной противовирусной таблетки, чтобы справиться с вызывающими грипп инфекциями, считает доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ им.

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