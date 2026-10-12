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Нижегородская область получит свыше 662 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

Нижегородская область получит свыше 662 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

Фонд развития территорий одобрил заявку региона на поддержку реализации адресной программы расселения граждан из аварийного жилфонда.

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