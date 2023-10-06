Правительство Германии предлагает детям из бедных семей заниматься проституцией для получения дополнительного заработка, - сообщает Secretra.
В Германии предлагают детям зарабатывать, торгуя телом
Комментарии
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Алексей Тан
Ну... мы знаем, из их культовой книги (талмуда)... убивать чужих детей..."первенцев".. а так же молодых лидеров, другого для их народа ... что мы сейчас и видим ...в РОССИИ,... на Украине.... а сейчас и в Германии, повторяются события 20-ого века.
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13 час.
Lana_Borei Иванова
Что немцу хорошо, то русскому - смерть!
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10 час.
Гоша Веверсис
ну и сволочи
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10 час.
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