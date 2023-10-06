В Германии предлагают детям зарабатывать, торгуя телом

Алексей Тан

Ну... мы знаем, из их культовой книги (талмуда)... убивать чужих детей..."первенцев".. а так же молодых лидеров, другого для их народа ... что мы сейчас и видим ...в РОССИИ,... на Украине.... а сейчас и в Германии, повторяются события 20-ого века.