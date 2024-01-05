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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерия Каюмова: «Когда мне сказали, что я начала лидером, я была в шоке. На финише не понимала, как у меня такая скорость может быть»

«Да, я очень счастлива. Пока не могу дальше ничего комментировать. Просто хочу сказать спасибо своей семье, передать привет своей дочке, своей маме.

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