Карлсон указал на возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству правительства США и ядерной войне с Ираном. Об этом 9 октября заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X (бывш.
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