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«Разгром «Черной братвы»: Бастрыкин займётся бандой детей мигрантов, нападавшей на россиян в Петербурге

«Разгром «Черной братвы»: Бастрыкин займётся бандой детей мигрантов, нападавшей на россиян в Петербурге

БлокнотРУ Накануне вечером блогер Владислав Поздняков опубликовал в своём Телеграм-канале серию видео, на которых дети мигрантов избивают прохожих и призывают русских уезжать из страны.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Не слишком ли сурово, Ильдус? Все- таки, надо проявлять гуманизьм... Никакими «извинениями» их не перевоспитаешь. Они через полчаса насрут на свои извинения и продолжат то же самое. Вплоть до следующих «извинений». Пора бы нам уже понять: Против насилия есть только одно лекарство: Встречное насилие. Всякие увещевания в духе кота Леопольда ни к чему не приведут. Итак, адекватным ответом на весь этот беспредел будет одно: публичная порка всей банды! С показом по телевизору! А вот после порки- отсидка! Притом такая, чтобы ни одному из этих скотов больше не захотелось туда попадать! Да и пора бы пересмотреть этот наш слюнявый гуманизм! Гуманизм глупо проявлять по отношению к животному. Гуманизм- для тех, кто соблюдает закон и общественные нормы. И только после отсидки- высылка! В товарном вагоне. Вместе со свиньями.
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1 д.
СТ
Сергей Туренко
Диаспора все порешает как всегда.
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1 д.
YYYYYYY XXXXXXX
Расстрелять
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3 час.
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