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Смоленская Газета

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36 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей действуют в Смоленской области

36 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей действуют в Смоленской области

В Смоленской области действуют 36 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Для родственников контрактников, добровольцев и мобилизованных смолян работает специальная платформа «Za Добро», внедрена социальная дисконтная карта «Zа Добро», с ними также работают социальные кураторы из Центра поддержки участников СВО и членов их семей.

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