36 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей действуют в Смоленской области

В Смоленской области действуют 36 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Для родственников контрактников, добровольцев и мобилизованных смолян работает специальная платформа «Za Добро», внедрена социальная дисконтная карта «Zа Добро», с ними также работают социальные кураторы из Центра поддержки участников СВО и членов их семей.