Борис Джонсон до Рождества может закончить мемуары о своем премьерстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, покидающий свой пост, может уже к Рождеству написать книгу мемуаров о своей работе в качестве главы правительства, информирует Daily Telegraph со ссылкой на близкие к уходящему премьеру источники.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, покидающий свой пост, может уже к Рождеству написать книгу мемуаров о своей работе в качестве главы правительства, информирует Daily Telegraph со ссылкой на близкие к уходящему премьеру источники.
Свежие комментарии