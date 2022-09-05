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Борис Джонсон до Рождества может закончить мемуары о своем премьерстве

Борис Джонсон до Рождества может закончить мемуары о своем премьерстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, покидающий свой пост, может уже к Рождеству написать книгу мемуаров о своей работе в качестве главы правительства, информирует Daily Telegraph со ссылкой на близкие к уходящему премьеру источники.

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