Евгений Труфанов: Сегодня служба по контракту очень привлекательна для молодых людей

Труфанов Евгений Евгеньевич, заместитель директора Горютинской средней школы, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017»: – Мой отец, подполковник мотострелковых войск, возглавлял в Твери финансовую службу 2-го Центрального НИИ Министерства обороны.
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