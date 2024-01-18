3 невероятно простых способа повысить свою энергию с помощью еды

Эти простые замены продуктов и изменения в образе жизни могут повысить уровень вашей энергииСпросите любого специалиста по питанию или врача, и он скажет вам, что наш уровень энергии определяется бесконечным количеством переменных, как внутри, так и вне нашего контроля (например, генетика и возраст).