Захарова: РФ стремится не допустить "большого взрыва" на Ближнем Востоке

Нужно сделать все необходимое для того, чтобы не допустить "большого взрыва" на Ближнем Востоке, и Россия всегда стремилась реализовать свои возможности на этом направлении, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Известий" Романа Ишмухаметова, в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума 20 сентября.