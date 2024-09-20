Захарова: РФ стремится не допустить "большого взрыва" на Ближнем Востоке

Нужно сделать все необходимое для того, чтобы не допустить "большого взрыва" на Ближнем Востоке, и Россия всегда стремилась реализовать свои возможности на этом направлении, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Известий" Романа Ишмухаметова, в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума 20 сентября.
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