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Рязанские новости

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Рязанский подрядчик содержания автомобильных дорог снова не оспорил штрафы

Рязанский подрядчик содержания автомобильных дорог снова не оспорил штрафы

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел еще три иска ООО «Лидер-Строй» к Межрегиональному территориальному Управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному Федеральному округу в лице Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Рязанской области.

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