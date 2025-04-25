Рязанский подрядчик содержания автомобильных дорог снова не оспорил штрафы

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел еще три иска ООО «Лидер-Строй» к Межрегиональному территориальному Управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному Федеральному округу в лице Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Рязанской области.
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