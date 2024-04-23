В КНР предупредили США, что украинский кризис не решить очернением других

Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь оценил последнюю статью Wall Street Journal о том, что Вашингтон готовит санкции против нескольких банков КНР, чтобы таким образом заставить страну разорвать все отношения с Москвой.
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