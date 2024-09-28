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Орловский кардиолог назвала основные симптомы инфаркта

Орловский кардиолог назвала основные симптомы инфаркта

Жжение в области грудной клетки, чувство,  как будто вбили в грудь кол, отдающая боль в лопатку, руку, шею, нижнюю челюсть, учащённое сердцебиение, холодный липкий пот, бледность кожных покровов — это классические симптомы инфаркта миокарда.

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