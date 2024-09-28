Орловский кардиолог назвала основные симптомы инфаркта

Жжение в области грудной клетки, чувство, как будто вбили в грудь кол, отдающая боль в лопатку, руку, шею, нижнюю челюсть, учащённое сердцебиение, холодный липкий пот, бледность кожных покровов — это классические симптомы инфаркта миокарда.