Орловский кардиолог назвала основные симптомы инфаркта

Жжение в области грудной клетки, чувство, как будто вбили в грудь кол, отдающая боль в лопатку, руку, шею, нижнюю челюсть, учащённое сердцебиение, холодный липкий пот, бледность кожных покровов — это классические симптомы инфаркта миокарда.
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